Avatar | Fuoco e Cenere includerà un avviso anti-intelligenza artificiale

James Cameron ha rivelato la notizia durante un incontro col pubblico in Nuova Zelanda, il nuovo capitolo diarriverà nei cinema italiani a dicembre. Secondo quanto riferito, il creatore e regista del franchise diJames Cameron ha confermato che il terzo capitolo della saga,, in arrivo nei cinema a dicembre,un disclaimer-IA. La notizia è trapelata durante un incontro di Cameron col pubblico in Nuova Zelanda per parlare del film in arrivo. Come ha rivelato il laureato in cinema Josh Harding su X, Cameron ha confermato che il film conterrà un disclaimer prima dei titoli di testa con la scritta "nella realizzazione di questo film non è stata utilizzata alcunagenerativa". James Cameron odia l'AI? .