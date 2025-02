Dayitalianews.com - Autovelox mobili nel Lazio: la mappa delle postazioni della stradale per la settimana 24 Febbraio-Primo Marzo

di controlli serrati sulle strade del, cone telelaserin funzione per contrastare l’eccesso di velocità e prevenire incidenti. Le verifiche, predisposte dalla Polizia, si concentreranno lungo arterie ad alta percorrenza, tra cui la SS148 Pontina, l’A24 e l’A12, fino a domenica 22025.Obiettivo: maggiore sicurezza sulle strade delIl monitoraggio dell’alta velocità rappresenta una misura essenziale per ridurre il numero di incidenti e sensibilizzare gli autosti sul rispetto dei limiti. Gli incidenti stradali, purtroppo, continuano a essere unaprincipali cause di mortalità sulle strade italiane, soprattutto nelle zone più trafficate come Roma e le province limitrofe.Dove saranno posizionatie telelaser questa?Le pattugliePoliziasaranno operative dal 24al 2, con controlli mirati nelle seguenti località:Lunedì 24? SS4, Casaprota (RI)Martedì 25? SS675, Orte (VT)Giovedì 27? SP277, Asse Attrezzato Frosinone (FR)Venerdì 28? SS148, Sabaudia (LT)Sabato 1? Autostrada A12 (RM)Domenica 2? Autostrada A24 (RM)Questesaranno attive per rilevare infrazioni eccessivevelocità, garantendo un monitoraggio continuo su alcuni dei tratti più criticiviabilità regionale.