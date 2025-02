Ilrestodelcarlino.it - Autovelox fantasma Bologna. “Manca l’omologazione”. Cancellati i verbali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 febbraio 2025 – Basta la parola, come nella vecchia pubblicità di un noto lassativo. Ma in questo caso la parola è. I giudici di pace annullano sistematicamente le multe a chiunque si presenti con uno degli oltre 100milaper eccesso di velocità staccati dagli apparecchi installati dal Comune sulle arterie cittadine. Una strage di sanzioni. E la ragione è sempre la stessa: lata omologazione dei dispositivi, un difetto genetico che è stato inequivocabilmente censurato dalla Cassazione nel 2024. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello di un automobilista bolognese che si è rivolto all’avvocato Federico Di Capua per due multe in cui è incappato nella calura dell’estate bolognese viaggiando su viale Togliatti. L’apparecchio, attivato il 17 giugno 2024, nei primi 46 giorni di servizio, ovvero fino al 1° agosto, aveva già stangato oltre 31mila cittadini, quasi 700 al giorno, festivi inclusi.