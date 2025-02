Lanazione.it - Autoraduno con "drifting". Travolti alcuni giovani. E il filmato diventa virale

sulla folla fuori dal raduno automobilistico di auto storiche, sportive storiche e sportive contemporanee nel parcheggio dell’Ikea:sono stati investiti da un’auto. È accaduto venerdì sera, come testimoniato da un video pubblicato sulla pagina "Welcome to Favelas", dove si vedono centinaia diassistere a pericolose derapate attorno alla rotonda di via Rino Ricci, fuori dall’che si svolge mensilmente nel parcheggio dell’Ikea dalle 21.30 alle 24. Nel, pubblicato sulla pagina Instagram, si vede una delle auto che, nel tentativo di eseguire un, travolgeragazzi. Fortunatamente, secondo le immagini, senza conseguenze gravi. Isi sono infatti rialzati subito. Si tratta di una pratica diffusa, in cui centinaia di persone formano un cerchio e le auto iniziano a derapare tra gli applausi della folla.