Aumentano i giovani agricoltori. Ma calano i terreni disponibili

L’AGRICOLTURA ITALIANA rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia nazionale, non solo come settore primario, che vale 75 miliardi di euro, ma anche come motore trainante dell’intero comparto agroalimentare, il cui valore supera i 500 miliardi di euro. Quest’anno l’Italia ha registrato il maggiore valore aggiunto a livello europeo, con un incremento del 12,5% nell’integrazione a reddito, grazie a una strategia mirata e all’azione congiunta delle istituzioni, tra cui il ministero dell’Agricoltura, Agea e i CAA. Tuttavia, il potenziale dell’agricoltura italiana non è ancora pienamente valorizzato: molte risorse rimangono inespresse a causa di inefficienze strutturali e sprechi, aspetti su cui l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale possono giocare un ruolo decisivo. Infatti, l’introduzione della Carta dei Suoli ha permesso di accelerare i processi di pagamento, garantendo maggiore tempestività ed efficienza.