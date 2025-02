Ilrestodelcarlino.it - Aumentano i furti in casa. In un anno 1.526 denunce e i dati stanno crescendo

Sebbene quasi quotidianamente la cronaca nera segnali uno o piùin abitazione, di varia entità, anche nella nostra provincia, il territorio reggiano non è tra i più colpiti, in Emilia-Romagna, da quella che resta una odiosa violazione della privacy personale. Considerando la città e gli altri comuni infatti, nel 2023 sono state 1526 le intrusioni denunciate nelle case con l’intento di portare via i beni di chi ci viveva: 34,6 ogni 10mila abitanti. A evidenziarlo è il terzo rapporto dell’osservatorio Censis-Verisure sulla sicurezza della; indagine condotta in collaborazione con il Servizio di analisi criminale del Ministero dell’Interno. Sempre il medesimo ente ha reso note anche le cifre dei primi quattro mesi del 2024, ove sono stati denunciati 471, ben 62 in più rispetto allo stesso quadrimestre del 2023.