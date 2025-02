Lopinionista.it - Audizioni su fragilità emotiva e psicologica giovani martedì 25 febbraio

ROMA –25la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, in merito all’indagine conoscitiva sulladei piùanche da un punto di vista neuropsichiatrico, con focus su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio, svolge l’audizione, in videoconferenza, di Alberto Siracusano, professore di psichiatria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e coordinatore del Tavolo tecnico sulla salute mentale presso il Ministero della salute, e Mariella Falsini, presidente della Fondazione fiocchetto lilla.L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto.