Attraversa e viene travolto Attimi di paura per un ciclista

Momenti dinella mattinata di ieri in via Bologna, dove unè stato investito da un’auto. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto conseguenze gravissime per il malcapitato. L’uomo è stato comunque accompagnato all’ospedale di Cona per accertamenti. Il tutto è accaduto in mattinata, all’altezza del Mc Donald’s. In sella alla bicicletta c’era un 35enne di origine ucraina. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo stavando la strada quando, per cause ancora in corso di accertamento, è statodalla Volkswagen T-Cross condotta da un cinquantenne ferrarese. L’impatto è stato violento e ha sbalzato ilsull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi. In pochi minuti in via Bologna sono arrivati gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Il personale medico si è preso cura del ferito.