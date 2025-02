Ilfattoquotidiano.it - Attacchi armati, demolizioni e arresti: il ritorno di Donald Trump restituisce l’impunità ai coloni israeliani in Cisgiordania

Nel giorno del suo insediamento, il neoeletto presidente degli Stati Unitiha firmato una serie ordini esecutivi tra i quali anche la revoca delle sanzioni, imposte dall’amministrazione Biden, controe gruppi di estrema destra israeliana coinvolti in violenze contro i palestinesi in. Il giorno dopo la messa in pratica di questo ordine esecutivo, il 21 gennaio, il governo di Tel Aviv ha lanciato un’operazione militare nel nord della regione chiamata “Muro di ferro”. Stando agli ultimi dati consultabili dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), risalenti a metà febbraio, durante l’operazione militare più lunga dalla seconda Intifada insono già stati uccisi più di 40 palestinesi e ne sono stati feriti più di 100.