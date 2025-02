Atp Rio de Janeiro 2025 Sebastian Baez si conferma campione | Muller battuto in due set

Leggi su Sportface.it

si ètodel torneo ATP 500 di Rio de. L’argentino ha infattiin finale il francese Alexandre, con il punteggio di 6-2, 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco, vincendo il principale torneo brasiliano per il secondo anno di fila e ottenendo il settimo titolo in carriera sul circuito maggiore. Il 24enne di Buenos Aires diventa quindi il primo giocatore nella storia del Rio Open a vincere il torneo dain carica. Persi chiude comunque una settimana estremamente positiva, dopo il primo titolo ATP vinto a inizio anno ad Hong Kong: il 28enne francese balza infatti al numero 41 del ranking mondiale, migliorando di 15 posizioni il precedente best ranking. Il suo inizio di stagione è davvero da applausi, con nove vittorie a fronte di appena tre sconfitte a livello di tabelloni principali.