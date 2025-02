Oasport.it - ATP Dubai 2025, risultati 24 febbraio: avanza Karen Khachanov, eliminato Zhizhen Zhang

Leggi su Oasport.it

Va in archivio la prima giornata del tabellone principale deiDuty Free Tennis Championships, torneo di categoria ATP 500 scattato sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti: esce di scena l’unico azzurro impegnato, Lorenzo Sonego, sconfitto dal numero 4 del seeding, il greco Stefanos Tsitsipas, vittorioso per 7-6 (4) 6-3.Il tennista ellenico negli ottavi di finale, in programma interamente nella giornata di mercoledì, affronterà il russo, che liquida la wild card britannica Daniel Evans per 6-1 6-3.anche il francese Giovanni Mpetshi Perricard, che elimina il cinesecon lo score di 6-3 7-6 (3).Nella parte bassa del tabellone il belga Zizou Bergs regola la wild card tunisina Aziz Dougaz con un duplice 6-3, mentre l’iberico Roberto Bautista Agut piega il magiaro Fábián Marozsán con lo score di 3-6 6-3 7-6 (4), infine l’australiano Alexei Popyrin supera la wild card libanese Hady Habib per 6-2 6-4.