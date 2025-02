Oasport.it - ATP Dubai 2025: Lorenzo Sonego battuto da Tsitsipas al primo turno

Leggi su Oasport.it

è stato eliminato aldell’ATP 500 di. A sconfiggerlo è Stefanos: il greco s’impone in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-3 e va dunque al secondodel torneo emiratino. L’Italia è ancora rappresentata da Matteo Berrettini e Luca Nardi, entrambi in campo nella giornata di domani.Ilset comincia senza grandi scossoni, soprattutto perché i due giocatori tendono a farsi decisamente poco male al servizio. Sono tanti i turni di battuta che finiscono a 15 o a 0, con una punta di 15-30 sul 2-2 che peròrecupera con una buona dose di collaborazione di. Nel settimo game, però, è il greco ad andare avanti in virtù di un paio di errori di dritto e con la volée di rovescio. Immediato giunge il controbreak, conche non fa molto per migliorare la propria situazione e si concede a diversi errori.