Atp Acapulco | forfait di Musetti Bellucci al suo posto come lucky loser Nardi nel main draw a Dubai

Fuori un italiano, dentro un altro: cambia il tabellone dell’Atp 500 di, dopo ildi Lorenzo. Il tennista di Carrara, infatti, non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio che lo aveva costretto al ritiro prima dei quarti di finale di Buenos Aires e poi alla rinuncia alla partecipazione al 500 di Rio de Janeiro. Ad annunciarlo è stato lo stessotramite un post sui social. “Sfortunatamente devo rinunciare ad– il suo messaggio -. Speravo di tornare ed essere in grado di giocare, ma ho bisogno di più tempo”.Una rinuncia importante, dato che Lorenzo era il numero 6 del seeding. Per effetto di ciò è stato modificato il tabellone. Infatti, aldell’italiano è stato “spostato” Denis Shapovalov, numero 9 del tabellone. Inoltre, lo slot lasciato libero daè stato prontamente occupato da un altro italiano, Mattia, che poche ore prima aveva perso nel turno decisivo delle qualificazioni.