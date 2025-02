Atletica Jacobs | Doping? Preferirei arrivare ultimo piuttosto che barare

Leggi su Ilfaroonline.it

“Per me posso anchea tutte le gare. Ma pensare di, perché? Per quale motivo?”.Marcellè stato intervistato dalla trasmissione Iene Show di Italia 1, direttamente al campo di allenamento di Jacksonville in Florida.Come riporta l’Ansa – liquida con una battuta le vecchie illazioni sull’uso didopo la sua vittoria dell’oro Olimpico a ai Giochi del 2020.“Ho pagato un prezzo? Dopo Tokyo sì, perché sembrava impossibile che un italiano potesse vincere”. Ma quella calunnia “non mi ha mai minimamente toccato”.Il centometrista azzurro ha scelto gli Usa per riconquistare la forma: “Siamo venuti dall’altra parte del mondo per allenarci nel miglior modo – ha detto – Sono un po’ scappato, mi sentivo perso e avevo bisogno di cambiare tutto”. Statunitense è il padre che lo lasciò da bambino: “Ho vissuto l’abbandono del fatto che io non ho mai avuto una figura paterna nella mia vita e quindi ho sempre avuto questa paura inconscia che, se non facevo bene le cose, le persone a cui volevo bene mi potessero abbandonare”.