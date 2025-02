Calcionews24.com - Atalanta, Lookman stizzito nel post partita di Empoli: non è mancata la risposta di Gasperini

L’attaccante ivoriano neldiè sembrato piuttostoai microfoni dei giornalisti L‘attaccante dell’, Ademola, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria per 5-0 sull’. Il nigeriano ha siglato una doppietta nell’incontro di oggi contribuendo non poco alla vittoria dopo la scottante eliminazione di mercoledì contro il .