Atalanta, lo Scudetto un sogno da realizzare tutti insieme: società, Gasperini, giocatori e tifosi (remare nella stessa direzione)

La vittoria a Empoli che da all’una conferma: serve viraredallaper lo. Mister,e pubblico Una vittoria dicontro, il ruggito di un’che come Aslan in Cronache di Narnia scende in campo e contro catastrofismi, polemiche e disfattismi si fa sentire e non poco .