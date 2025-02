Tvplay.it - Atalanta, è rottura totale con Lookman: offerta shock e addio già deciso

Leggi su Tvplay.it

Fra l’e Ademolasi è giunti ai ferri corti. Il rapporto fra le parti è corroso e, con l’arrivo dell’, l’sembra essere già stabilito.Goleada dell’, la quale ha letteralmente travolto l’Empoli con un 5-0, di cui una doppietta messa a segno da Ademola. Un giocatore simbolo della Dea, il quale negli ultimi giorni è divenuto protagonista di una polemica che l’ha coinvolto insieme al tecnico Gian Piero Gasperini. Infatti, in occasione dell’eliminazione dell’dalla Champions League per mano del Bruges, l’allenatore aveva definito l’attaccante nigeriano come uno “dei peggiori rigoristi” a causa di un penalty mancano dallo stesso., ècongià(LaPresse) – tvplay A distanza di giorni il clima non sembra essersi del tutto rasserenato, a tal punto che il giocatore post-Empoli a domanda diretta sull’episodio ha tagliato corto, chiedendo a ‘SKY Sport’: “Finito?”.