.com - ASUS Fragrance Mouse MD101: design elegante, tecnologia e aromaterapia in un unico dispositivo

Leggi su .com

Il mondo dei dispositivi tech si arricchisce di un’innovazione sorprendente:, unche unisceraffinato, prestazioni avanzate e un tocco di benessere olfattivo. Disponibile nelle tonalità Iridescent White e Rose Clay, questonon è solo un alleato per il lavoro o il gaming, ma anche un elemento di stile e relax per la tua scrivania. Scopriamo insieme cosa lo rende.Zenfone 12 Ultra,va controcorrente con il jack audioergonomico ed estetica premiumcolpisce per il suoe funzionale. La finitura iridescente o terrosa (a seconda della variante scelta) si integra perfettamente in ambienti professionali o domestici, mentre la forma ergonomica garantisce comfort durante l’uso.