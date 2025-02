Lanazione.it - Assisi prega per Papa Francesco: "Si ristabilisca presto e trovi sollievo nella sua sofferenza"

Recita del Santo Rosario, ieri pomeriggio, nel Santuario della Spogliazione per la salute di. Lo ha presieduto monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di- Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno, raccogliendo l’invito rivolto dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) alle comunità ecclesiali are per il Sommo Pontefice. "Dalla città di San, nelle sue Basiliche, luoghi di culto e in particolare e dal Santuario della Spogliazione dove è sepolto il Beato Carlo Acutis che il Santo Padre canonizzerà il 27 aprile - dice il vescovo Sorrentino - si innalza forte la nostra preghiera per ilperchésua, sperimentando la solidale vicinanza della comunità cristiana, e perché ristabilito in salute, continui la sua missione a servizio della Chiesa".