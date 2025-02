Assemblea Soci FC Internazionale 3 ingressi nel CdA | i nomi

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’deidi F.C.Milano, tenutasi oggi al San Siro, ha approvato modifiche statutarie per consentire la possibilità di svolgere, in futuro, Assemblee e Consigli di Amministrazione in modalità remota, seguendo le normative adottate durante l’emergenza Covid.Contestualmente, sono state approvate nuovene al Consiglio di Amministrazione del Club, che ora si compone dei seguenti membri:FC: chi entra nel CdAGiuseppe Marotta, Presidente e CEOAlejandro Cano, Managing Director and Co-Head of Europe, Oaktree Global Opportunities strategyKatherine Ralph, Managing Director, Oaktree Global Opportunities strategyRenato Meduri, Senior Vice President, Oaktree Global Opportunities strategyCarlo Ligori, Asate, Oaktree Global Opportunities strategyDelphine Nannan, Senior Vice President, Oaktree Luxembourg officeFausto Zanetton, CEO di Tifosy Capital & AdvisoryClaudia D’Arpizio, Consigliere Indipendente (nuovo innesto)Diego Gigliani, Consigliere Indipendente (nuovo innesto)Massimiliano Catanese, Chief of Staff (nuovo innesto)Queste modifiche ene segnano un ulteriore passo nell’adeguamento delle modalità operative del Club e nella modernizzazione della governance.