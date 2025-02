Quifinanza.it - Assegno unico, Isee da rifare entro il 28 febbraio ma attenzione alla doppia scadenza

Mancano ancora pochi giorni a unaimportante per quanti percepiscono l’: il 28questa data, infatti, è necessario presentare l’2025, in modo da poter percepire gli importi corretti in basepropria situazione finanziaria. Quest’anno lasi intreccia con una novità molto importante, che, però, scatta qualche giorno dopo: l’esclusione dei Titoli di Stato dal conteggio dell’.Il nuovo regolamento entrerà in vigore solo il 5 marzo 2025. Cinque giorni che, per qualche famiglia, possono fare la differenza, almeno per quanto riguarda l’importo che percepiscono mensilmente.È meglio compilare immediatamente la Dsu, e quindi percepire l’con un calcolo che comprende anche i Titoli di Stato, o è meglio attendere che il nuovo regolamento diventi operativo e beneficiare delle agevolazioni? Vediamo quali sono le possibilità e le datele quali i beneficiari dell’possono muoversi, in modo da poter prendere un decisione informata.