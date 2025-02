Agi.it - Assalto a Commercity a Roma, furgoni a fuoco e chiodi sulla strada per fuggire

AGI - Dopo aver rubato all'interno della ditta di trasporti internazionali 'Edgar' nel complesso commerciale di '' in via Eiffel, a, sono scappati via bruciando inalmeno cinque tra auto eper guadagnarsi la fuga dalla polizia. Inoltre hanno cosparso die spuntoni il mantole. Portato via, secondo quanto si apprende, materiale tecnologico e informatico. Tutti gli accessi dai quali sarebbero potute intervenire le forze dell'ordine - via Portuense, via della Muratella e via Eiffel -, sono state cosparse die spuntoni, inoltre sono stati dati alle fiamme almeno cinque veicoli. Nessuno è rimasto ferito. Acquisite dagli agenti di polizia le immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano nella zona.