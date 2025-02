Lanazione.it - Assalti continui alle greggi. Dalla Regione 500mila euro: "Danni certificati dall’Asl"

GROSSETOGli attacchi dei lupi, anche per glivatori maremmani, rappresentano un problema da risolvere e la strada non è breve. Intanto LaToscana ci mette del suo e riconosceràaziende zootecniche un rimborso per icausatipredazione da parte di lupi. Nel bilancio regionale sono stati riservaticon i quali potranno essere indennizzate per ida predazione provocati dal lupo al bestiamevato, le piccole, medie e micro imprese che svolgono attività divamento zootecnico di tipo ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino e asinino, la cui Upz (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale. "E’ opportuno garantire sostegno aglivatori edaziende danneggiate – ha detto la vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi - Laogni anno si impegna nel reperire risorse per indennizzare tutti coloro che ne hanno diritto, con procedure più snelle, compreso lo smaltimento delle carcasse, in modo da diminuire sia il danno economico che l’aggravio procedurale per glivatori che vengono a trovarsi in questa spiacevole situazione".