Quifinanza.it - Aspartame e dolcificanti, nuovo studio rivela i rischi di ictus e infarto

A volte, quanto accade è esattamente il contrario di quello che si fa perché non si verifichi. Prendete il caso degli edulcoranti. Si sceglie di assumere cibi che li contengono evitando invece lo zucchero per limitare l’effetto di fattori dio cardiovascolari, come il sovrappeso o un eventuale diabete. E ci si ritrova ad analizzare studi scientifici che in qualche modo ipotizzano un maggioro di andare incontro adedin chi consuma regolarmente prodotti di questo tipo. Insomma, sia che la toppa sia peggiore del buco.In realtà, chi si occupa di alimentazione segnala come alla base di tutto ci sia la necessità di limitare gli zuccheri semplici e di abituarsi ad alimenti meno dolci, piuttosto che controllare esclusivamente le calorie e quindi basarsi solo su di esse nella scelta degli alimenti.