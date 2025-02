Dilei.it - Ascolti tv del 23 febbraio, Imma Tataranni 3 debutta contro Tradimento

Dopo la conclusione di Mina Settembre 3, giunta al suo ultimo capitolo, torna la grande fiction di Rai1. Stavolta è il turno di3, con Vanessa Scalera, che riprende il suo posto in prima serata dopo il successo delle stagioni precedenti. I telespettatori non aspettavano altro e, visto l’acceso traino dei giorni scorsi che ha visto scontrarsi la protagonista della serie con la sua sceneggiatrice, i nuovi episodi hanno finalmente preso il via in prime time su Rai1. Dall’altra parte della barricata, su Mediaset, è invece andato in onda il consueto appuntamento con.Sul Nove abbiamo invece visto Fabio Fazio, di nuovo in onda con Giorgia a Che tempo che fa e i gli ospiti fissi de Il Tavolo, mentre su Rai3 abbiamo assistito a una nuova puntata di Report con la conduzione di Sigfrido Ranucci.