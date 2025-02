ASCOLTI TV 23 FEBBRAIO 2025 | LA PREMIERE DI IMMA TATARANNI 24% TRADIMENTO 132% FAZIO 89% AMICI 243% DOMENICA IN 192%+191%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 23 FEBBRAIO 2025: LA PREMIERE DI IMMA TATARANNI (24%), TRADIMENTO (13,2%), FAZIO (8,9%), AMICI (24,3%), DOMENICA IN (19,2%+19,1%)

Leggi su Bubinoblog

TV 23•Glitv di25con il debutto della serie tv4. Ecco i dati di ieri. GruppiR A I24H – 3521 37.65PT – 8058 40.13M E D I A S E T24H – 3383 36.18PT – 6669 33.21Uno Mattina in Famiglia – 684 20.87Tg1 + Medicina – 1179 24.08 + 1202 22.92Uno Mattina in Famiglia – 1526 25.85Check Up – 1418 21.17A Suagine – 1206 17.76 + 1543 19.25Santa Messa – 1584 20.98Angelus – non on ondaLinea Verde – 2040 19.72 + 3141 25.40Tg1 + Libri – 4224 29.85 + 3666 26.50Pres.In – 2298 17.10In – 2456 19.23 + 2227 19.13In: Saluti di Mara – 1936 16.91Da Noi. A Ruota Libera – 1830 14.18L’Eredità Weekend – 3243 21.18L’Eredità Weekend – 4551 25.40 (finale 4604 25.50)Tg1 – 5009 25.