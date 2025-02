Universalmovies.it - ASC Awards 2025 | Maria trionfa, gli altri vincitori

Leggi su Universalmovies.it

Nella notte italiana l’American Society of Cinematographers ha annunciato gli annuali ASC, i premi assegnati ai Migliori Direttori della Fotografia della stagione.A portare il premio principale a casa (Theatrical Feature Film) è stata la fotografia di Edward Lachman (), già frontrunner per la categoria Miglior Fotografia agli Oscar, ed in lizza con Lol Crawley (The Brutalist), Greig Fraser (Dune: Parte Due), Paul Guilhaume (Emilia Pérez) e Jarin Blaschke (Nosferatu), tra l’altro tutti nominati agli ASC.Storicamente il premio assegnato dall’American Society of Cinemetographers è stato poi confermato dall’Academy 18 volte sulle 38 edizioni andate in scena, pertanto la vittoria diagli Oscars resta ancora un’incognita.In ambito televisivo vince anche Sam McCurdy per la fotografia nell’episodio “Crimson Sky” di Sh?gun.