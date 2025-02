Ilfattoquotidiano.it - “Artisti, stampa, pubblico, tutti uniti per supportarlo”: Lucio Corsi va all’Eurovision e a sostenerlo c’è anche Damiano David

Lo aveva anticipato il giorno dopo la vittoria del Festival di Sanremo e quella che era incertezza sulla sua partecipazionecome vincitore è diventata realtà: Olly ha detto no ed ecco che al suo posto tocca al secondo classificato,. “Ci vediamo. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumentistavolta. Grazie a, sono molto felice”, le parole del cantautore di “Volevo essere un duro“. E a tifare per lui c’è chi l’Eurovision lo ha vinto,: “per supportare“, ha scritto il leader dei Maneskin che proprio con la band ha vinto la competizione europea nel 2021. Qualcuno fa notare “che proprio l’unico tweet che doveva scrivere in inglese lo ha scritto in italiano” ma va bene così, il tifo è graditissimo.