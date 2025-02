Ilfattoquotidiano.it - Arrivano le bodycam sui treni regionali per contrastare le aggressioni al personale ferroviario

Il gruppo Ferrovie dello Stato ha annunciato che ildeiin cinque regioni sarà dotato diperle. La sperimentazione fa parte di un’iniziativa lanciata un anno fa in Emilia-Romagna e si estenderà a Piemonte, Liguria, Toscana, Puglia e Lombardia. La sperimentazione durerà 4 mesi, in quei mesi ildi FS security, che si occupa della sicurezza nelle stazioni e suiritenuti più critici, scorterà i capitreno indossando le. A partire dalla seconda metà del 2025 le potranno portare sulla divisa anche gli stessi capitreno e altre regioni entreranno nella sperimentazione.L’obiettivo dell’iniziativa è quello di un deterrente nei confronti di eventuali aggressori, mentre dall’altra servono a registrare episodi di violenza in modo da avere prove a disposizione della polizia nel caso di denunce.