Arriva una bolletta di 20 mila euro per l’acqua ma è un’anziana che vive sola | l’ultimo caso a Modica

Leggi su Open.online

residente a, in provincia di Ragusa, ha ricevuto unadelda quasi 20per i consumi del 2024. L’importo esatto ammonta a 19.213,88e risulta del tutto spropositato rispetto ai 100 metri quadrati della casa della donna, tanto da averla lasciata completamente incredula: «Mi è preso un colpo quando l’ho vista. Non è possibile che una personaconsumi così tanta acqua», ha dichiarato. Unsimile a quello vissuto da molti residenti del comune noto per il cioccolato. A decine hanno segnalato rincari e bollette anomale, lamentando una gestione del servizio idrico poco trasparente.Ragusa, la protesta dei cittadini contro le bollette delSecondo alcuni, la mancanza di controlli adeguati sui consumi reali ha avrebbe portato a bollette fuori misura.