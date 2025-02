Unlimitednews.it - Arriva su Sky la serie “L’arte della gioia” di Valeria Golino

ROMA (ITALPRESS) – Presentata in anteprima mondiale allo scorso Festival di Cannes eta in sala in due parti la scorsa estate, debutta il 28 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now “”, laSky Original diretta daliberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi), rifiutato per quasi trent’anni dalle case editrice italiane, finalmente scoperto in Germania e pubblicato in Francia dieci anni dopo la mortesua autrice.Prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, laracconta la drammatica e avventurosa storia di Modesta, una ragazza orfanaSicilia rurale di inizio ‘900 che scopre la sessualità e il desiderio di una vita migliore di quella che ha sempre avuto, che la porterà a lottare per la sua emancipazione e la sua felicità, sbaragliando le leggi dei padroni che hanno già scritto il suo posto nel mondo.