Metropolitanmagazine.it - Arrestata in Afghanistan una coppia di settantenni inglesi che si occupa di assistenza umanitaria

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Unadiè statail primo febbraio in, ma la notizia è arrivata ai media solo ieri. A riferirlo è Sarah Entwistle, figlia di Barbie e Peter Reynolds. La donna sta provando da settimane a mettersi in contatto con i genitori, e non sa perché siano finiti in manette. I coniugi Reynolds sono da anni attivi nel campo dell’, e hanno fondato la Rebuild, un’organizzazione che sidi dare formazione alle madri. Per la stampa britannica il problema risiederebbe proprio nella loro attività, che violerebbe i divieti imposti dal regime dei talebani. Il governo, infatti, proibisce lavoro e istruzione alle ragazze al di sopra dei dodici anni. I coniugi Reynolds arrestati in: come stannoBarbie Reynolds gestisce con il marito Peter un’organizzazione benefica inMarito e moglie frequentano il Paese da moltissimi anni.