Latinatoday.it - Armato di pistola, rapina un negozio: preso durante la fuga

Leggi su Latinatoday.it

Arrestato in flagranza di reato per. E' entrato in un esercizio commerciale di Aprilia con il volto parzialmente travisato da una mascherina, ha estratto una, risultata priva del tappo rosso, e l'ha puntata contro i dipendenti facendosi consegnare l'incasso. Tutto è accaduto.