It.newsner.com - Ariana Grande sciocca i fan con un’apparizione a un evento

Leggi su It.newsner.com

(Wicked) è sempre stata una figura popolare nel mondo dello spettacolo, ammirata per il suo talento, il suo aspetto e la sua personalità.Tuttavia, le sue recenti apparizioni in pubblico hanno suscitato preoccupazione tra i fan.– “Spaventosamente magra”, 31 anni, è un nome noto a molti da quando è diventata famosa come star da bambina nella serie Victorious. Nel corso degli anni il suo aspetto è cambiato, ma la sua più recente trasformazione, caratterizzata da una significativa perdita di peso, ha attirato l’attenzione dei fan.Dopo cheha sfilato sul tappeto rosso dei BAFTA Film Awards, sono stati innumerevoli i commenti online sul suo aspetto.La foto diha spinto i suoi fan a etichettarla come “spaventosamente magra” e “terribilmente magra”.