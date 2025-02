Lortica.it - Arezzo: arrestato l’aggressore del vigilante ferito al supermercato di via Guido Monaco

Il 14 febbraio 2025, un cittadino extracomunitario è stato sorpreso a rubare generi alimentari presso ilConad di viaad. Scoperto dall’addetto alla sicurezza mentre occultava la merce nelle tasche del giubbino, è stato invitato a restituire gli articoli e a pagarli. In risposta, l’uomo ha gettato a terra quanto sottratto, ha spintonato ilper guadagnare la fuga e lo ha minacciato di ritorsioni.Dopo essersi allontanato,si è recato in un negozio del centro per acquistare un coltello da caccia. Tornato al, ha attaccato l’addetto alla sicurezza colpendolo al capo con l’arma. La vittima, riuscendo a deviare in parte il colpo, ha riportato comunque una ferita profonda sulla fronte, con una prognosi di 10 giorni.Le indagini della Squadra Mobile di, basate su immagini di videosorveglianza e testimonianze, hanno permesso di identificare il responsabile: un cittadino tunisino, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine.