Sport.quotidiano.net - Arezzo a Rimini da ultima spiaggia. Bucchi cerca rivincite dopo due ko. Ravasio guida l’assalto in Romagna

È un banco di prova importante quello che attende l’allo stadio Neri distasera.due sconfitte nelle prime due uscite, Cristianvuole trovare i suoi primi punti sulla panchina amaranto per arginare la crisi e alzare il morale della sua squadra. Di fronte, però, c’è una squadra che sta vivendo un gran momento di forma: i biancorossi vengono da sei risultati utili consecutivi in campionato, che si allungano a otto se consideriamo le semifinali di Coppa Italia, dove ha eliminato il Trapani conquistando la finale. Non solo, nelle ultime undici uscite ha perso una sola volta e nel girone di ritorno è la compagine che ha subìto meno gol nel girone, appena tre in otto gare. L’, insomma, è avvisato: ilsubisce poco e ha man mano trovato la quadra con il 3-5-2 disegnato da Buscè che esalta le caratteristiche dell’attaccante aretino Parigi, già a quota otto reti, e dell’esterno Longobardi, classe 2003 di gamba e pericoloso in proiezione offensiva.