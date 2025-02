Internews24.com - Arbitro Inter Lazio, designato il fischietto per il match di Coppa Italia

di Redazioneilper ildi, in programma domani sera a San SiroDomani sera è in programmavalido per i quarti di finale di, I nerazzurri, dopo aver eliminato nel turno precedente l’Udinese, sfida i biancocelesti per accedere al prossimo turno. D’altra parte i biancocelesti, dopo la cocente sconfitta subita in campionato proprio contro i nerazzurri, vorranno sicuramente farsi trovare pronti all’impegno. Di seguito la designazione arbitrale completa per il:A dirigere l’incontro sarà il signor Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Capaldo. Il quarto uomo sarà Pezzuto, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente affidati a Chiffi e Aureliano.Martedì 25/02 h.