It.insideover.com - Aramco punta sulle Filippine: un altro tassello nella strategia saudita per dominare l’Asia

Leggi su It.insideover.com

Il 21 febbraio 2025, Saudi, il colosso petroliferoche da decenni detta legge nei mercati energetici globali, ha annunciato un accordo per acquisire il 25% di Unioil Petroleum Philippines, una delle principali compagnie petrolifere delle. Non è una notizia che fa tremare i palazzi di Riad o scatena titoli a caratteri cubitali, ma sotto la superficie racconta una storia molto più grande: la lenta, inesorabile espansione dinel settore downstream asiatico, un’operazione che unisce ambizione economica a un gioco geopolitico di lungo respiro. Ma perché proprio le? E cosa significa questo per il futuro dell’energia nel Sud-est asiatico?Le ragioni dell’acquisto: un mercato in crescita e uno sbocco sicuroLenon sono il primo paese che viene in mente quando si pensa ai giganti del petrolio, ma i numeri parlano chiaro.