Ilrestodelcarlino.it - Aragona: "Soldi buttati per assessori sbagliati". Coalizione Civica: "C’era bisogno di un duopolio?"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per". Il consigliere regionale di Fd’I, Alessandrointerviene sulla nomina del consulente alla cultura, Piergiorgio Paterlini (foto) che percepirà 110mila euro in due anni. "Non entriamo nel merito del cv di Paterlini e della scelta di Massari, ma ci chiediamo quale sia la ratio di una nomina nella quale si fatica a intravedere il reale valore aggiunto in termini di sviluppo della cultura locale", chiosa. "A meno che – continua – come riteniamo da sempre, non si ritenga che alcunidella giunta, scelti per mera ragione di spartizione correntizia, necessitino di figure esterne per svolgere un mandato che, altrimenti, a tutti gli effetti non sarebbero in grado di fare. La cultura hanon di nomi, ma di idee. E di questo, purtroppo, ad oggi ancora non vi è traccia".