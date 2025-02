Sport.quotidiano.net - Aquila. Il coraggio non basta

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Una prestazionesa quella offerta ieri dalla giovane compagine di mister Rigucci contro la corazzata e capolista Livorno, che però non èta per portare a casa dei punti fondamentali in ottica salvezza. Alla lunga gli uomini di Indiani hanno avuto la meglio grazie a un gol per tempo prima di Russo e successivamente di Federico Dionisi, protagonista di una rete di pregevole fattura( la sua 11esima in stagione). Una sconfitta che allunga a 5 le partite senza vittoria per la formazione aquilotta che in vista del doppio scontro diretta in terra valdarnese ha bisogno di ritrovare concentrazione per uscire al più presto dalle zone calde della classifica. "Nonostante la sconfitta sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi che hanno mostratocontro una squadra completa a 360 gradi come il Livorno -ha affermato mister Atos Rigucci-.