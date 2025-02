Tpi.it - Aquaman: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Italia 1Stasera, lunedì 24 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2018 diretto da James Wan. Basata sull’omonimo personaggio della DC Comics, la pellicola è prodotta dalla Warner Bros. assieme alla DC Entertainment ed è distribuita dalla stessa Warner; è il sestodel DC Extended Universe (DCEU). Scritto da Will Beall e David Leslie Johnson-McGoldrick, ilè interpretato da Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNel 1985, ad Amnesty Bay, nel Maine, il guardiano del faro Thomas Curry incontra una donna che si presenta con il nome di Atlanna. Quest’ultima è la regina di Atlantide, e ne è sfuggita per evitare di sposarsi con Orvax, futuro re di Atlantide.