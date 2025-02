Aprire i file DOCX XLSX e PPTX senza Office

Leggi su .com

I formatigenerati dasono un punto di rifeirmento per tutti i documenti in ufficio: WOrd crea, Excel .e Powerpoint i .pttx. Si dà sempre per scontato che si abbia installato nel PC di casa la suite Microsoftconsiderare che è un programma a pagamento e che non tutti vogliono comprarlo (io non l'ho mai comprato ad esempio). Se abbiamo un PC nuovo, cosa possiamo utilizzare per leggere e modificare documenti?Fortunatamente, esistono diverse alternative pere modificare questidover acquistare o installare. In questo articolo, esploreremo le migliori soluzioni perMicrosoftsu Smartphone Android, iPhone e PC Windows o Mac, utilizzando dei programmi o delle suite d'ufficio alternative compatibili con i formati documento generati dalle ultime versioni di Microsoft.