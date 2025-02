Lettera43.it - Apple ha annunciato 500 miliardi di investimenti e 20 mila nuovi posti di lavoro in Usa

haun massiccio piano dida 500di dollari negli Stati Uniti, con la creazione di 20dinei prossimi quattro anni. Tra i progetti principali, il colosso di Cupertino prevede la costruzione di una fabbrica di server a Houston, e l’apertura di un’accademia per fornitori nel Michigan. «Il motivo è la fiducia in quello che stiamo facendo, altrimenti non avrebbero investito neanche dieci centesimi. Grazie Tim Cook e grazie!», ha scritto Donald Trump su Truth.Tim Cook e Donald Trump (Getty).: «L’obiettivo è potenziare le infrastrutture produttive del Paese»L’annuncio arriva in un momento in cui l’amministrazione Trump sta valutandodazi su prodotti esteri, tra cui semiconduttori, automobili e farmaci, per incentivare le aziende americane a riportare la produzione sul territorio nazionale.