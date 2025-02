Ilfattoquotidiano.it - Apple fa contento Trump, maxi piano di investimenti negli Stati Uniti. Titolo giù in borsa

Cinquecento miliardi die 20mila posti in 4 anni,. È il regalo che il gruppoha confezionato per Donalddopo l’incontro tra il presidente e l’amministratore delegato Tim Cook. Ma ilaccusa il colpo in. Rilocalizzare significa anche costi più alti e, in prospettiva, meno profitti. Certo, permetterebbe di evitare i dazi che la Casa Bianca in parte ha già approvato e in parte minaccia sulle importazioni dalla Cina, dove pureassembla un bel po’ dei suoi prodotti, inclusi gli iphone.Il gruppo punta in particolare su un nuovo stabilimento di produzione di server a Houston e su un’accademia per i fornitori nel Michigan. I 20mila posti si concentreranno su ricerca e sviluppo, ingegneria del silicio e intelligenza artificiale. L’azienda sta inoltre aprendo quella che chiama un’accademia di produzione a Detroit, dove aiuterà le aziende più piccole con la produzione.