Apple e il Regno Unito. Cosa si muove su privacy e dati

ha recentemente adottato una decisione senza precedenti: disattivare la protezione avanzata dei(Advanced Data Protection) per i propri utenti nel. Questa scelta nasce dalla necessità di non compromettere la sicurezza globale dei propri clienti, in risposta a una richiesta legale del governo britannico volto ad accedere aicriptati presenti su iCloud.Il governo del, attraverso l’Investigatory Powers Act (Ipa), ha imposto adi fornire un accesso diretto aiarchiviati su iCloud, inclusi quelli protetti da crittografia end-to-end. Secondo quanto riportato, il provvedimento – ufficialmente noto come Technical Capability Notice (TCN) – obbliga l’azienda a mantenere la capacità di recuperare i contenuti degli account, al fine di agevolare indagini su crimini gravi, quali terrorismo e abusi sui minori.