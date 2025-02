Ilrestodelcarlino.it - Appartamento in fiamme, condomini evacuati. Donna intossicata, ma i danni sono limitati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Momenti di paura ieri in via Mascherpa a Fano, dove un violento incendio ha distrutto unal civico 6 e costretto all’evacuazione l’intero stabile. Ledivampate poco prima delle 13, partendo da una candela lasciata accesa in una stanza, e sipropagate rapidamente, rendendo inutili i tentativi di spegnimento autonomo. All’interno dell’abitazione si trovava una signora di 75 anni che, accortasi del pericolo, è riuscita a mettersi in salvo. Laperò, pur non avendo riportato intossicazioni da fumo, si è ferita nel tentativo di sedare leed è stata trasportata al pronto soccorso. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Fano ha poi evitato che il rogo si estendesse ad altri appartamenti, ma iall’abitazione dellastati totali. Sul posto è giunta anche la polizia locale, che ha coordinato le operazioni di sicurezza e ha disposto l’evacuazione dell’intero edificio.