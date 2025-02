Abruzzo24ore.tv - Anziano truffato online: versa 800 euro per un motore inesistente

Chieti - Un uomo di 71 anni di Francavilla al Mare è stato ingannato durante l'acquistodi unndo 800a una truffatrice che è poi scomparsa senza consegnare la merce. Un pensionato di Francavilla al Mare è stato vittima di una truffa: attratto da un'offerta per unsu un sito web, ha effettuato un bonifico istantaneo di 800a favore di una giovane di San Cipriano d'A, in provincia di Caserta, già nota per reati simili. Dopo aver ricevuto il pagamento, la venditrice è sparita senza fornire il prodotto promesso. Le indagini, coordinate dalla Procura di Lanciano, hanno portato all'identificazione della responsabile e al sequestro del conto corrente utilizzato per la frode, permettendo il recupero quasi totale della somma sottratta. Questo episodio evidenzia l'importanza di adottare misure preventive durante le transazioni