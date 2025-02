Thesocialpost.it - Anziani picchiati e maltrattati in una Rsa, arrestati 7 operatori

Percosse, insulti e umiliazioni trasformati in consuetudini lavorative. È il quadro emerso dalle indagini sulla Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, in provincia di Como, dove settesono statidai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti nei confronti degliospiti della struttura.Leggi anche: Mangiano il pasto nella mensa della rsa: due morti e due ricoverati in ospedaleL’indagine e gli arrestiL’inchiesta, avviata nell’agosto 2024, è nata da un esposto presentato presso la Stazione dei carabinieri di Centro Valle Intelvi. La denuncia segnalava presunti maltrattamenti avvenuti già dal 2022 all’interno della struttura, dove gliospitati erano affidati per cura e vigilanza al personale medico e paramedico.Dopo i primi riscontri concreti, gli investigatori hanno condotto sei mesi di intercettazioni audio e video, documentando gli abusi.