Ilgiorno.it - Anziani, cura e ascolto: parte la caccia ai volontari. Ecco il corso formativo

Leggi su Ilgiorno.it

Sempre più. E sempre più soli. Come quanti li assistono con fatica sempre crescente: familiari, caregiver, badanti,. I primi hanno bisogno di compagnia, di essere accompagnati a fare la spesa o dal medico. Chi lisemplicemente di qualche ora libera o di un poco di sollievo durante la settimana. Sono quasi 4mila gli over 65 che abitano nelle 12 parrocchie dei sette paesi che costituiscono il decanato di Brivio, che si estende tra Brivio appunto, Airuno, Calco, Imbersago, La Valletta Brianza, Olgiate Molgora e Santa Maria Hoè. Sono il 20% della popolazione. Più di mille di loro sono single, vedovi, senza compagni, figli, parenti. Cinquecento sono seguiti dagli assistenti sociali, almeno dove ci sono. Un esercito della salvezza di 360cerca di darsi da fare per loro come può.