Antonio Conte vuole portare Sudakov al Napoli

Leggi su Dailynews24.it

Le probabilità di un arrivo di Georgiyalrestano alte: il tecnico azzurro,, avrebbe pensato al centrocampista ucraino come potenziale sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, recentemente passato al Paris Saint Germain Secondo quanto riportato da Calciomercato.com,si è infuriato per la campagna trasferimenti del club, in particolare per l’incapacità di trovare .L'articoloal